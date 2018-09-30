В Индонезии за разрушительным толчком последовали более 170 афтершоков

Джакарта, , 05:53 — REGNUM Более 170 повторных подземных толчков зафиксированы на индонезийском острове Сулавеси, где ранее произошло разрушительное землетрясение. Об этом заявил 30 сентября официальный представитель национального Агентства по предотвращению стихийных бедствий Сутопо Нугрохо.

По его словам, афтершоки имели разную силу, в некоторых случаях их магнитуда была больше пяти. Нугрохо отметил, что с рядом пострадавших районов до сих пор нет связи.

Такова, в частности, обстановка в Дунгала, где находился эпицентр сейсмособытия. В этом районе живут не менее 300 тыс. человек, электроснабжения и связи там нет вторые сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 сентября землетрясение магнитудой 7,5 произошло у берегов острова Сулавеси. Полных данных о погибших нет, сообщалось, что только в городе Палу погибли 420 человек, еще более 540 получили ранения.

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