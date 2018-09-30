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В Якутии приостановлены поиски пилота вертолета Robinson

Происшествия

В районе происшествия — сильный ветер, пурга и туман

Якутск, 30 сентября 2018, 05:38 — REGNUM  В Момском районе Якутии из-за непогоды отложена отправка спасателей к месту жесткой посадки частного вертолета Robinson, где остается раненый пилот. Об этом сообщает РЕН ТВ.

В районе происшествия — сильный ветер, пурга и туман, полет в таких условиях запрещен. Спасатели и медики отправятся к месту аварии, когда погода станет лучше.

Ранее главное управление МЧС России по Якутии сообщило о сеансе связи с пилотом вертолета. По спутниковому телефону летчик рассказал, что находится в ущелье, где жестко приземлился вертолет.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 сентября с вертолетом Robinson, вылетевшим из Среднеколымска в Усть-Неру, произошла авария. На борту находился один человек, при жесткой посадке он получил травмы.

Читайте ранее в этом сюжете: В Якутии совершил аварийную посадку вертолет

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Авиапроисшествия
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