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В Греции в лагере для беженцев убит сириец

Происшествия

Между мигрантами из Сирии и Афганистана произошел конфликт

В Греции в лагере для беженцев убит сириец
Иллюстрация: Jeyeonwon, pixabay, cc0
Сирийские беженцы

Афины, Греция, 30 сентября 2018, 05:21 — REGNUM  Один человек стал жертвой столкновений в миграционном центре в греческой Малакасе. Еще восемь человек пострадали, сообщает портал Greek Reporter. Беспорядки в лагере, расположенном к северу от Афин, начались 28 сентября. На следующий день конфликт продолжился, в результате 31-летний выходец из Сирии получил смертельные травмы. Были избиты еще восемь человек, они находятся в больнице. Конфликт произошел между мигрантами из Сирии и Афганистана, его причина неизвестна. Полиция ведет расследование инцидента.

Агентство ООН по делам беженцев обратилось к Греции с просьбой остановить сексуальное насилие в лагерях беженцев на территории страны, 9 февраля передает агентство Associated Press.

Согласно заявлению УВКБ ООН, на рассмотрении организации находятся 180 обращений от мигрантов, которые подверглись сексуальному насилию в греческих лагерях для нелегальных мигрантов.

Как сообщало ИА REGNUM, через Турцию в Грецию идет поток мигрантов, пытающихся попасть в другие старны ЕС. Многие выходцы из стран Ближнего Востока оказываются в специализированных лагерях.

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Проблема с беженцами в ЕС и Австралии
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