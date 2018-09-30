Беженка из Сирии ударила Линдси Лохан по лицу

Москва, , 05:07 — REGNUM Рукоприкладством закончился инцидент между американской актрисой Линдси Лохан и семьей выходцев из Сирии, произошедший на улице одного из городов. Об этом сообщает TMZ.

Ранее в Instagram актрисы появился ролик, в котором она рассказала, что хочет познакомить своих подписчиков с семьей сирийских беженцев. При этом Лохан обвинила сирийцев в незаконной перевозке детей.

«Они незаконно перевозят детей, я не уйду, пока я не заберу вас, теперь я знаю, кто вы», — сказала Лохан.

Двоим детям актриса пообещала, что будет «вечно» следовать за ними и оповестит о происходящем «весь мир». Лохан заявила, что сирийцы «разрушают арабскую кульутуру» и схватила одного из детей за руку.

После этого мать семейства ударила актрису по лицу. Лохан призналась, что напугана и шокирована, после чего видео оборвалось. Позднее ролик был удален.

Издание утверждает, что инцидент произошел в Москве, однако такой вывод сделан лишь на основании геолокаций к предыдущим публикациям актрисы в соцсети.

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