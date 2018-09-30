В Германии напавшего на прохожих мигранта направили на лечение

Равенсбург, Германия, , 04:53 — REGNUM Принудительное лечение обязан пройти выходец из Афганистана, подозреваемый в нападении на прохожих в немецком городе Равенсбурге. Совместное сообщение прокуратуры и полиции публикует Presse Portal.

По данным следствия, какие-либо религиозные или политические мотивы не руководили действиями подозреваемого. Предположительно, нападение на людей связано с конфликтом, произошедшим на рабочем месте мужчины.

У 21-летнего подозреваемого выявлены отклонения психики. Прежде он уже проходил стационарное лечение.

Как сообащло ИА REGNUM, 28 сентября вооруженный ножом мужчина напал на прохожих на площади Мариенплац в Равенсбурге. Пострадали три человека.

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