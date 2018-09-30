В Ингушетии 5-летний ребенок попал в больницу после побоев

Карабулак, Ингушетия, , 04:18 — REGNUM Пятилетний ребенок госпитализирован в городе Карабулаке после избиения родным отцом. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Ингушетии.

Инцидент произошел 27 сентября. Ребенка привезли на станцию скорой помощи. На его теле медики увидели множество гематом, ссадин и кровоподтеков.

По данным полиции, мальчика побил нетрезвый отец. По окончании проверки против мужчины будет возбуждено уголовное дело о неисполнении обязанностей по воспитанию ребенка (статья 156 УК РФ).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Калининграде жестоким побоям подвергся восьмилетний мальчик. На школьника напал незнакомый мужчина и несколько раз ударил лопатой, после чего бросил раненого ребенка в канаву. Подозреваемого разыскивают, ребенок госпитализирован.

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