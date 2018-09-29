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ВСУ обстреляли три села в Новоазовском районе ДНР

Происшествия

Гражданская война в Донбассе длится с 2014 года

ВСУ обстреляли три села в Новоазовском районе ДНР
Иван Шилов © ИА REGNUM
ВСУ

Донецк, 29 сентября 2018, 23:56 — REGNUM  Вооруженные силы Украины (ВСУ) 29 сентября нанесли минометные удары по трем селам Новоазовского района Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом, как передает «Донецкое агентство новостей», сообщил руководитель представительства ДНР в СЦКК Руслан Якубов.

«Армия Украины обстреляла из минометов села Саханка, Ленинское и Сергеевка», — уточнил он.

Якубов добавил, что огонь по селам Новоазовского района ДНР велся со стороны подконтрольных ВСУ Широкино и Водяное.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, гражданская война в Донбассе длится с 2014 года. Официальный Киев, вкладывающий финансовые средства в оборонный сектор, упорно не хочет идти на дипломатическое решение конфликта.

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Война в Донбассе
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