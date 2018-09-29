Воскресенье, 30 Сентября 2018 года
00:09:06 МСК

Гражданин Украины упал под поезд в метро Москвы

Происшествия

Трагедия произошла в субботу, 29 сентября, на станции «Тверская»

Гражданин Украины упал под поезд в метро Москвы
Вячеслав Седых © ИА Красная Весна
Метро

Москва, 29 сентября 2018, 22:44 — REGNUM  Несчастный случай со смертельным исходом зафиксирован на Замоскворецкой линии метрополитена Москвы — 39-летний мужчина упал под колеса поезда. Об этом «Агентству Москва» сообщил руководитель пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.

Трагедия произошла в субботу, 29 сентября, на станции «Тверская».

"Гражданин Украины по собственной неосторожности… упал на жесткий путь под прибывающий поезд», — уточнил Мышляев.

По его словам, машинист поезда незамедлительно применил экстренное торможение, однако трагедии не удалось избежать.

В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку.

Читайте также: На «серой» линии московского метро произошел инцидент с пассажиром

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
ЧП в метрополитене
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить