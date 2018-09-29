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Число жертв землетрясения в Индонезии превысило 400 человек

Происшествия

Землетрясение магнитудой 7,5 произошло у берегов острова Сулавеси 28 сентября

Число жертв землетрясения в Индонезии превысило 400 человек
Иван Шилов © ИА REGNUM
Цунами

Джакарта, 29 сентября 2018, 20:12 — REGNUM  Более 400 человек погибли после землетрясения и цунами в Индонезии. Об этом сообщает телеканал Kompas со ссылкой на Национальное управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (BNPB).

«Число жертв, погибших в результате землетрясения в городе Палу (остров Сулавеси), достигло 420 человек», — передает вещатель.

Отмечается, что власти Индонезии пока не подсчитали число погибших из-за стихии в других округах страны.

Как передавало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 7,5 произошло у берегов острова Сулавеси 28 сентября. Ранее сообщалось о 384 погибших.

Читайте также: AFP: Число жертв землетрясения и цунами в Индонезии превысило 380 человек

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Землетрясения
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