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24 человека скончались от алкогольного отравления в Иране

Происшествия

Всего было госпитализировано около 300 человек

24 человека скончались от алкогольного отравления в Иране
Walterwefer
Дистиллятор

Тегеран, 29 сентября 2018, 19:43 — REGNUM  290 человек были госпитализированы в результате отравления алкоголем в Иране, сообщает 29 сентября иранское агенство ISNA.

Сообщается, что отравления произошли сразу в нескольких провинциях Ирана. По данным, полученным ISNA от начальника отдела скорой неотложной помощи страны, из 290 госпитализированных 24 человека скончались, у троих наступила смерть мозга.

Кроме того, сообщается, что 46 пациентов из 290 уже выписаны из больницы, а 15 находятся в отделении интенсивной терапии.

Стоит отметить, что Иран — страна, где употребление алкоголя запрещено законом.

Ранее сообщалось о задержании в городе Бендер-Аббас супругов и торговца, подозреваемых в изготовлении и продаже алкоголя, от употребления которого пострадали 123 человека, а 11 скончались.

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Алкогольные отравления
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