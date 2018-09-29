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«Барселона» продолжила терять очки в матче с «Атлетиком»

Происшествия

Набрав 14 очков «Барселона» временно поднялась на первую позицию в турнирной таблице лиги. «Атлетик» с 7-ю баллами занял 14-е место

«Барселона» продолжила терять очки в матче с «Атлетиком»
adriagarcia
Матч на стадионе «Камп Ноу»

Мадрид, 29 сентября 2018, 19:08 — REGNUM  29 сентября на стадионе «Камп Ноу» был разыгран матч между коллективами «Барселона» и «Атлетик» (Бильбао) в рамках 7-го тура регулярного сезона испанской Примеры 2018/19. Противостояние завершилось паритетом сторон — 1:1.

Первый мяч под занавес первой половины в ворота «сине-гранатовых» забил 29-летний испанский защитник Оскар де Маркос, замкнув передачу Маркела Сусаеты — 0:1. На 84-й минуте Мунир Эль-Хаддади спас свою команду от поражения после заброса Лионеля Месси — 1:1.

Статистика матча («Барселона"/"Атлетик»)

Удары 18/8

Удары в створ ворот 8/2

Процент владения 65%/35%

Нарушения правил 8/16

Угловые 4/3

Набрав 14 очков «Барселона» временно поднялась на первую позицию в турнирной таблице лиги. «Атлетик» с 7-ю баллами занял 14-е место.

Стартовые составы на матч:

«Барселона»: тер Штеген, Семеду, Пике, Лангле, Альба, Роберто, Видаль, Ракитич, Дембеле, Суарес, Коутиньо.

«Атлетик»: Унай, Мартинес, Альварес, де Маркос, Баленсиага, Беньят, Гарсия, Юри, Уильямс, Сусаета.

Главный арбитр матча: Сантьяго Хайме.

Предупреждения: Альварес — 49, Ракитич — 78, Бускетс — 89, Гарсия — 90+1, Ноласкоаин — 90+1.

Голы: де Маркос 41 — 0:1, Мунир 84 — 1:1.

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