ВВС Турции нанесли удары по объектам РПК в Ираке

Анкара, , 18:15 — REGNUM Самолеты Военно-воздушных сил (ВВС) Турции «нейтрализовали» восемь членов Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака. Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на Генштаб вооруженных сил Турции.

«ВВС Турции нанесли удары (28−29 сентября) по объектам PПK на севере Ирака, — говорится в сообщении. — Нейтрализовано восемь террористов».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Рабочая партия Курдистана на протяжении десятилетий ведет борьбу с властями Турции. Целью курдов является создание собственной автономии в рамках государства.

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