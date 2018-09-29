Землетрясение магнитудой 4,5 баллов зафиксировано в Челябинской области

Челябинск, , 16:27 — REGNUM Подземный одноразовый толчок магнитудой 4,5 зафиксирован в Челябинской области в районе Катав-Ивановска. Об этом сообщается 29 сентября на сайте единой геофизической службы РАН.

Подземный толчок был зафиксирован на глубине 10 километров около 14 часов по местному времени (около 9 утра по мск).

В Единую диспетчерскую службу челябинска поступило до 12 сообщений о подземных толчках. Информации о разрушениях не поступало. В городе идёт объезд территории силами дфух групп от ГУ МЧС региона и властей муниципалитета.

Напомним, что ранее в этом регионе, 5 сентября, были зафиксированы подземные толчки магнитудой 5,4. В Катав-Ивановске решением муниципальных властей был введён режим ЧС. Были повреждены более 10 социально значимых объектов. Также сообщалось, что после основного подземного толчка были зарегистрированы несколько так называемых афтершоков магнитудой до 4,7.