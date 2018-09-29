В Якутии совершил аварийную посадку вертолет

Якутск, , 16:01 — REGNUM По факту аварийной посадки вертолета Robinson в Момском районе Якутии проводится доследственная проверка. Об этом сообщает Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации (СКР).

По последним данным, ЧП произошло в субботу, 29 сентября, в 27 км от села Сасыр. На борту вертолета, выполнявшего рейс по маршруту «Среднеколымск-Якутск», находился один человек (пилот). Мужчина получил различные травмы и был госпитализирован в местную больницу.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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