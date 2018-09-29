Суббота, 29 Сентября 2018 года
17:18:44 МСК

В Якутии совершил аварийную посадку вертолет

Происшествия

ЧП произошло в субботу, 29 сентября, в 27 км от села Сасыр

В Якутии совершил аварийную посадку вертолет
James
Robinson R22

Якутск, 29 сентября 2018, 16:01 — REGNUM  По факту аварийной посадки вертолета Robinson в Момском районе Якутии проводится доследственная проверка. Об этом сообщает Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации (СКР).

По последним данным, ЧП произошло в субботу, 29 сентября, в 27 км от села Сасыр. На борту вертолета, выполнявшего рейс по маршруту «Среднеколымск-Якутск», находился один человек (пилот). Мужчина получил различные травмы и был госпитализирован в местную больницу.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Читайте также: В ПМР опровергли информацию Молдавии о крушении военного вертолета

А также: В Афганистане разбился вертолет: все погибли

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Авиапроисшествия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить