Четыре человека пострадали в результате взрыва в Донецке

Донецк, , 15:02 — REGNUM Четыре человека пострадали в результате взрыва в Куйбышевском районе столицы Донецкой Народной республики (ДНР) города Донецка. Обэтом сообщает 29 сентября Донецкое агенство новостей.

«Четыре пострадавших, все живы, самые тяжелые госпитализированы в городскую больницу №24 Кировского района», — приводит агенство заявление районной администрации города.

Сообщается, что в момент взрыва в здании находилось около 50 человек. Пострадавшие госпитализированы с сильными ожогами.

Также сообщается, что среди пострадавших — Игорь Хакимзянов, который ранее подал документы в ЦИК ДНР для участия в выборах на пост главы республики.

Напомним, что ранее сообщалось о взрыве в Донецке во время съезда Коммунистческой партии ДНР.

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