11 грузовиков сгорели в Москве и Санкт-Петербурге

Москва, , 14:50 — REGNUM 11 грузовых автомобилей сгорело этой ночью в Москве и Санкт-Петербурге, сообщает 29 сентября пресс-служба ГУ МЧС по Москве и Санкт-Петербургу.

В Москве нынешней ночью сгорело 3 грузовика, площадь пожара составила пятьдесят квадратных метров.

В Санкт-Петербурге сообщение о пожаре на охраняемой парковке поступило в пожарную службу около двух часов ночи. Площадь пожара составила около 100 кв. м. Пожар был ликвидирован к 03:20 утра, с привлечением 5 единиц техники и 25 человек личного состава. Всего сгорело восемь грузовых машин.

По предварительной информации, в результате инцидентов в обоих городах никто не пострадал. Обсоятельства произошедшего выясняются. В качестве основной версии причины пожара назван поджог.

Напомним, что ранее сообщалось о пожаре в Волховском районе Ленинградской области. Горело здание, площадь возгорания составила 120 кв. метров. Пожар был ликвидирован. В результате инцидента никто не пострадал.