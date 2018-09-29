Два человека погибли в ДТП в Кабардино-Балкарии

Нальчик, , 13:12 — REGNUM Два человека погибли, четверо пострадали в результате ДТП в Кабардино-Балкари, сообщает 29 сентябя пресс-служба МВД по региону.

Столкновение двух легковых автомобилей «Лада-Калина» и «Опель» произошло в 06:20 утра на автодороге «Кавказ». Инцидент произошёл в Зольском районе Кабардино-Балкарской Республики.

По предварительным данным, 25-летний водитель автомобиля «Лада-Калина», житель республики Дагестан, не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения и столкнулся с автомобилем «Опель», 39-летним жителем Ставропольского края.

В результате столкновения водитель «Лады-Калины» и его пассажир, женщина, возрастом 61 года, скончались на месте от полученных травм. Водитель «Опеля», две его пассажирки, а также пассажир «Лады-Калины» госпитализированы в ближайшее медучереждение.

Сообщается, что угрозы жизни для госпитализированных в настоящее время нет.

По факту произошедшего проводится проверка, выясняются все обстоятельства ДТП.

Как сообщалось ранее, накануне в Кабардино-Балкарии был проведён рейд «Нетрезвый водитель». В результате рейда были отсранены от управления автомобилем 11 водителей в состоянии опьянения и 10 без права управления автомобилем.