Суббота, 29 Сентября 2018 года
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30000 литров игристого вина вылилось на дорогу в Италии

Происшествия

Вино разлилось в результате взрыва цистерны

30000 литров игристого вина вылилось на дорогу в Италии
Цитата из х/ф «Прикосновение». Реж. Альберт Мкртчян. 1992. Россия
Вино разлилось

Венеция, Италия, 29 сентября 2018, 12:43 — REGNUM  30 000 литров сухого игристого вина пресекко вылилось из цистерны в результате взрыва на винодельческом заводе в Италии. Об этом сообщила накануне винодельческая компания Дзанардо Джуссано в своем Facebook.

Инцидент произошёл в винодельческой зоне Конельяно в городе Фонтанелле в провинции Тревизо области Венеция.

Как сообщается, на энотеке завода Дзанардо Джуссано произошёл взрыв одной из цистерн, в котором хранилось пресекко. Вино, вытекшее из цистерны, разлилось на сотни метров по производственной зоне.

По предварительным данным, взрыв цистерны произошёл по вине работников винзавода. В результате происшествия никто не пострадал.

Напомним, что пресекко — сорт сухого игристого вина. Оно часто служит заменителем шампанского в коктейлях.

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