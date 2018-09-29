Боевики атаковали сирийских военных на севере Латакии

Латакия, Сирия, , 12:18 — REGNUM В ночь с 26 на 27 сентября исламисты совершили вылазку на севере провинции Латакия и атаковали позиции сирийской армии у равнины Аль-Гааб. В авангарде атакующих шли боевики группировки «Хайят Тахрир Аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Позиции сирийских военных расположены к югу от города Каббани в Курдских горах. Именно в Каббани находится опорный пункт «Хайят Тахрир Аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В ходе атаки погибли четверо сирийских военнослужащих, пятеро ранены. Боевики после вылазки отошли к своим позициям.

В ответ на нападение в северной Латакии Сирийская арабская армия выпустила большое количество ракет в направлении опорного пункта джихадистов в Каббани. Удары по позициям боевиков продолжались до утра 28 сентября.

Данное нападение исламистов является первой наземной операцией с момента подписания соглашения по установлению демилитаризованной зоны в сирийской провинции Идлиб. Соглашение было подписано в городе Сочи 17 сентября.