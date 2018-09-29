Полиция Германии предотвратила крупный теракт в Израиле

Берлин, , 16:49 — REGNUM 28 сентября в Германии был задержан гражданин Сирии по подозрению в подготовке крупного теракта в Израиле с использованием химических отравляющих веществ. Задержанный въехал в Германию через Ливию по поддельным документам. Об этом сообщает израильское информационное агентство Ynet с ссылкой на немецкую газету Bild.

Операция по задержанию подозреваемого была проведена в центре Берлина. Во время рейда полиция заблокировала часть центральных улиц столицы Германии. После чего в доме задержанного был проведен обыск. В настоящий момент спецслужбы занимаются розыском лиц, также причастных к подготовке теракта.

Фото, имя, а также другие личные данные задержанного пока не разрешены к публикации. Известно, что информацию о готовящемся теракте и его организаторе немецкие службы безопасности получили от «разведки иностранного государства».