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Полиция Германии предотвратила крупный теракт в Израиле

Происшествия

В Германии арестовали сирийца, готовившего в Израиле крупный теракт с применением химикатов

Полиция Германии предотвратила крупный теракт в Израиле
Цитата из х/ф «Исходный код». Реж. Данкан Джонс. 2011. США
Пойманный террорист

Берлин, 29 сентября 2018, 16:49 — REGNUM  28 сентября в Германии был задержан гражданин Сирии по подозрению в подготовке крупного теракта в Израиле с использованием химических отравляющих веществ. Задержанный въехал в Германию через Ливию по поддельным документам. Об этом сообщает израильское информационное агентство Ynet с ссылкой на немецкую газету Bild.

Операция по задержанию подозреваемого была проведена в центре Берлина. Во время рейда полиция заблокировала часть центральных улиц столицы Германии. После чего в доме задержанного был проведен обыск. В настоящий момент спецслужбы занимаются розыском лиц, также причастных к подготовке теракта.

Фото, имя, а также другие личные данные задержанного пока не разрешены к публикации. Известно, что информацию о готовящемся теракте и его организаторе немецкие службы безопасности получили от «разведки иностранного государства».

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Зарубежная хроника
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