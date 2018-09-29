Суббота, 29 Сентября 2018 года
12:10:52 МСК

AFP: Число жертв землетрясения и цунами в Индонезии превысило 380 человек

Происшествия

Информация о жертвах и разрушениях уточняется

AFP: Число жертв землетрясения и цунами в Индонезии превысило 380 человек
Photo RNW.org
После цунами

Джакарта, 29 сентября 2018, 10:32 — REGNUM  По данным агентства France-Presse число жертв землетрясения и цунами на острове Сулавеси в Индонезии возросло до 380 человек.

Напомним, 28 сентября у берегов острова Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 7,5. Затем последовали несколько афтершоков. В океане из-за землетрясения возникла волна цунами, которая обрушилась на побережье Сулавеси.

Ранее сообщалось о 48 погибших и 450 пострадавших.

Сейчас, по данным AFP число жертв превысило 380 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Число жертв землетрясения и цунами в Индонезии возросло до 48 человек

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Землетрясения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить