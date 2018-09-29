AFP: Число жертв землетрясения и цунами в Индонезии превысило 380 человек

Джакарта, , 10:32 — REGNUM По данным агентства France-Presse число жертв землетрясения и цунами на острове Сулавеси в Индонезии возросло до 380 человек.

Напомним, 28 сентября у берегов острова Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 7,5. Затем последовали несколько афтершоков. В океане из-за землетрясения возникла волна цунами, которая обрушилась на побережье Сулавеси.

Ранее сообщалось о 48 погибших и 450 пострадавших.

Сейчас, по данным AFP число жертв превысило 380 человек.

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