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Стали известны подробности ДТП с автобусом в Подмосковье

Происшествия

Пострадали 20 человек

Стали известны подробности ДТП с автобусом в Подмосковье
Юлия Карнаева © ИА REGNUM
Скорая помощь

Красногорск, 29 сентября 2018, 10:14 — REGNUM  Стали известны некоторые подробности аварии пассажирского автобуса на трассе М-5 «Урал» в Луховицком районе Подмосковья. Об этом сегодня, 29 сентября, сообщает пресс-служба главного управления МВД по Московской области.

Авария произошла на 127-м километре трассы М-5 «Урал» в Луховицком районе Московской области. Известно, что автобус перевозил работников магазина «Магнит». На трассе он столкнулся с внедорожником и перевернулся. Столкновение произошло из-за того, что у внедорожника лопнуло колесо, после чего его отбросило сперва в отбойник, а затем в автобус.

По некоторым данным, среди пострадавших есть несколько человек в тяжёлом состоянии. О погибших не сообщается. Все пострадали 20 человек.

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Аварии пассажирского автотранспорта
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