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В Греции от лихорадки Западного Нила скончался 31 человек

Происшествия

Всего заболевших — 271 человек

Афины , 29 сентября 2018, 08:58 — REGNUM  Число жертв лихорадки Западного Нила в Греции возросло до 31 человека. Об этом сегодня, 29 сентября, сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний (KEELPNO).

На данный момент общее число заболевших лихорадкой Западного Нила в Греции составляет 271 человек. За неделю с 20 сентября заболели 37 человек, умерли — четверо.

Напомним, вирус лихорадки Западного Нила в Греции был впервые зафиксирован в 2010 году. В период с 2010 по 2014 годы от этой лихорадки в Греции скончались 80 человек.

В 2015 и 2016 годах лихорадка отступила и не было зарегистрировано ни одного случая заболевания.

Однако в 2017 году в Греции были зафиксированы 48 случаев заболевания лихорадкой Западного Нила. Пять заболевших скончались.

Нынешнюю вспышку лихорадки медики связывают с жарким летом и обильными осадками в его начале. Данная лихорадка переносится комарами.

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Лихорадка Западного Нила
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