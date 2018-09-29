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Частный вертолёт совершил жёсткую посадку в Якутии

Происшествия

Пилот вертолёта получил травмы

Якутск, 29 сентября 2018, 08:46 — REGNUM  При совершении жёсткой посадки получил травмы пилот частного вертолёта в Якутии, сообщает 29 сентября агество РИА Новости со ссылкой на представителя в экстренных службах республики.

ИНцидент произошёл в Среднеколымском районе Якутии. Пилот вертолёта Robinson выжил при посадке, но получил травмы. Ему удалось передать координаты с места приземления воздушного судна.

В данный момент выясняются обстоятельства произошедшего.

Напомним, что в августе этого года потерпел жёсткую посадку вертолёт Ми-8 в Челябинской области на аэродроме «Упрун». Вертолёт загорелся при посадке, но экипажу удалось покинуть борт воздушного судна.

Причиной жесткой посадки машины стала техническая неисправность.

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Авиапроисшествия
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