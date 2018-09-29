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В сети появилась видеозапись с места падения F-35B

Происшествия

Это первый случай крушения новейшего американского истребителя пятого поколения

Вашингтон, 29 сентября 2018, 07:29 — REGNUM  В сети микроблогов Twitter появилась видеозапись с места крушения новейшего американского истребителя пятого поколения F-35B в штате Южная Каролина.

Напомним, накануне, 28 сентября, в 11:45 по местному времени (18:45 по московскому времени), во время тренировочного полета в штате Южная Каролина произошло крушение новейшего американского истребителя пятого поколения F-35B.

Пилот истребителя успел катапультироваться. Жертв и разрушений на земле нет.

На кадрах видно, что самолет упал в лесном массиве у берега озера.

https://twitter.com/breakingavnews/status/1045736075916972032

На данный момент это первый случай крушения в программе F-35.

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Авиапроисшествия
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