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Американские военные подтвердили крушение истребителя F-35B

Происшествия

Представитель учебной эскадрильи морских офицеров США VMFAT-101 подтвердил факт крушения истребителя пятого поколения F-35B

Атланта, США, 29 сентября 2018, 07:22 — REGNUM  Американский военный чиновник подтвердил факт крушения самолета F-35B в округе Бофорт, Южная Королина (США), сообщает CNN.

Представитель учебной эскадрильи морских офицеров США VMFAT-101 подтвердил факт крушения истребителя пятого поколения F-35B 28 сентября. В VMFAT-101 сообщили, что самолет принадлежал этой учебной эскадрилье и базировался на аэродроме MCAS Miramar.

В заявлении VMFAT-101 отмечается, что пилот самолета сумел катапультироваться и безопасно покинуть борт, никаких гражданских лиц не пострадало. Причины крушения самолета расследуются.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 сентября пресс-служба министерства обороны США сообщила об успешном применении истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35B в боевой операции на территории Афганистана.

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Военно-воздушные силы
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