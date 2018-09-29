Из-за землетрясения и цунами в Индонезии погибли 30 человек

Джакарта, , 07:15 — REGNUM По предварительным данным, в результате землетрясения и последовавшего за ним цунами в Индонезии погибли по меньшей мере 30 человек. Об этом сегодня, 29 сентября, сообщает Reuters.

Напомним, 28 сентября, Геологическая служба США (USDS) зафиксировало землетрясение у берегов Индонезии магнитудой 7,5. Затем последовали несколько афтершоков. После землетрясения возникла цунами, которая обрушилась на остров Сулавеси.

На данный момент известно о 30 жертвах землетрясения и цунами. Разборы завалов рухнувших зданий продолжаются. Также известно о 12 пострадавших.