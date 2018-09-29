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Из-за землетрясения и цунами в Индонезии погибли 30 человек

Происшествия

Ранения получили 12 человек

Джакарта, 29 сентября 2018, 07:15 — REGNUM  По предварительным данным, в результате землетрясения и последовавшего за ним цунами в Индонезии погибли по меньшей мере 30 человек. Об этом сегодня, 29 сентября, сообщает Reuters.

Напомним, 28 сентября, Геологическая служба США (USDS) зафиксировало землетрясение у берегов Индонезии магнитудой 7,5. Затем последовали несколько афтершоков. После землетрясения возникла цунами, которая обрушилась на остров Сулавеси.

На данный момент известно о 30 жертвах землетрясения и цунами. Разборы завалов рухнувших зданий продолжаются. Также известно о 12 пострадавших.

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Землетрясения
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