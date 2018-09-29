В немецком Равенсбрюке неизвестный напал с ножом на прохожих

Равенсбург, Германия, , 04:54 — REGNUM Вооруженный ножом злоумышленник напал на прохожих в немецком Равенсбурге на площади Мариенплац, сообщает РЕН-ТВ.

Полиция заявила, что преступник успел ранить трех человек, прежде чем сотрудникам правоохранительных органов удалось его задержать. Информации о состоянии здоровья пострадавших нет. В настоящее время полиция устанавливает обстоятельства и причины произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, после нападения злоумышленника с ножом на площади Мариенплац в Равенсбурге, полиция оцепила место происшествия. Подробностей о личности преступника и его мотивах не сообщается.

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