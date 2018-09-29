В подмосковье КамАЗ сбил насмерть велосипедиста

Ступино, Московская область, , 02:03 — REGNUM В подмосковном Ступине грузовик КамАЗ насмерть сбил велосипедиста, сообщает РЕН-ТВ.

Телеканал опубликовал видео дорожно-транспортного происшествия. На опубликованных кадрах видно, что перед грузовиком, совершающим маневр, резко появляется велосипедист.

Водитель КамАЗа не успел предотвратить столкновение, от полученных травм велосипедист погиб. В настоящее время выясняются причины и обстоятельства ДТП.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 августа в Нижнем Новгороде при столкновении с маршрутным такси погиб 90-летний велосипедист. Водитель автобуса ПАЗ 32 054 совершил наезд на велосипедиста, которые ехал по краю проезжей части.

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