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В подмосковье КамАЗ сбил насмерть велосипедиста

Происшествия

Водитель КамАЗа не успел предотвратить столкновение

В подмосковье КамАЗ сбил насмерть велосипедиста
Иван Шилов © ИА REGNUM
Несчастный случай

Ступино, Московская область, 29 сентября 2018, 02:03 — REGNUM  В подмосковном Ступине грузовик КамАЗ насмерть сбил велосипедиста, сообщает РЕН-ТВ.

Телеканал опубликовал видео дорожно-транспортного происшествия. На опубликованных кадрах видно, что перед грузовиком, совершающим маневр, резко появляется велосипедист.

Водитель КамАЗа не успел предотвратить столкновение, от полученных травм велосипедист погиб. В настоящее время выясняются причины и обстоятельства ДТП.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 августа в Нижнем Новгороде при столкновении с маршрутным такси погиб 90-летний велосипедист. Водитель автобуса ПАЗ 32 054 совершил наезд на велосипедиста, которые ехал по краю проезжей части.

Читайте ранее в этом сюжете: В ДТП с маршруткой в Нижнем Новгороде погиб 90-летний велосипедист

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Дорожно-транспортные происшествия
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