Школьник в Бразилии устроил стрельбу по одноклассникам

Бразилиа, , 01:57 — REGNUM Учащийся средней школы в бразильском штате Парана открыл стрельбу по одноклассникам, в результате чего двое получили ранения, сообщает телеканал Globo.

Сообщается, что подросток был задержан после стрельбы. На допросе он заявил, что принес в школу оружие для того, чтобы отомстить своим одноклассником за насмешки и издевательства.

Стрельба произошла в школе рано утром, сразу после начала занятий. Пострадали два человека, один из которых находится в тяжелом состоянии.

Также полицейские вызвали на допрос родителей стрелка. Отмечается, что в их доме были обнаружены несколько единиц оружия.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 сентября нидерландская полиция арестовала 16-летнего подростка, который устроил в школе города Рормонд стрельбу. В результате никто не пострадал. Отмечается, что поводом для стрельбы стал конфликт арестованного с другим учеником школы.

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