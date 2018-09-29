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Школьник в Бразилии устроил стрельбу по одноклассникам

Происшествия

Пострадали два человека, один из них находится в тяжелом состоянии

Школьник в Бразилии устроил стрельбу по одноклассникам
Иван Шилов © ИА REGNUM
Стрельба в школе

Бразилиа, 29 сентября 2018, 01:57 — REGNUM  Учащийся средней школы в бразильском штате Парана открыл стрельбу по одноклассникам, в результате чего двое получили ранения, сообщает телеканал Globo.

Сообщается, что подросток был задержан после стрельбы. На допросе он заявил, что принес в школу оружие для того, чтобы отомстить своим одноклассником за насмешки и издевательства.

Стрельба произошла в школе рано утром, сразу после начала занятий. Пострадали два человека, один из которых находится в тяжелом состоянии.

Также полицейские вызвали на допрос родителей стрелка. Отмечается, что в их доме были обнаружены несколько единиц оружия.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 сентября нидерландская полиция арестовала 16-летнего подростка, который устроил в школе города Рормонд стрельбу. В результате никто не пострадал. Отмечается, что поводом для стрельбы стал конфликт арестованного с другим учеником школы.

Читайте ранее в этом сюжете: В Нидерландах задержан подросток, устроивший стрельбу в школе

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Происшествия в учебных заведениях
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