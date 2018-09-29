У храма в центре Москвы обнаружены человеческие останки

Москва, , 01:52 — REGNUM При строительных работах возле подворья патриарха Московского и всея Руси храма преподобного Сергия Радонежского в Рогожской Слободе были обнаружены человеческие останки, сообщает агентство «Москва».

Сообщается, что останки были обнаружены в котловане во время дорожно-строительных работ. Останки представляют собой 19 фрагментов человеческого скелета и имеют коричневый и темно-коричневый цвет.

Кости отвезли на экспертизу, которая установит давность наступления смерти человека. Отмечается, что по факту произошедшего проводится проверка.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в середине августа в поселении Ракушечный Яр на территории Усть-Донецкого района Ростовской области найден полный скелет взрослого человека в небольшой могиле.

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