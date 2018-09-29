Суббота, 29 Сентября 2018 года
03:38:32 МСК

У храма в центре Москвы обнаружены человеческие останки

Происшествия

Их отвезли на экспертизу

У храма в центре Москвы обнаружены человеческие останки
PeterDargatz
Череп

Москва, 29 сентября 2018, 01:52 — REGNUM  При строительных работах возле подворья патриарха Московского и всея Руси храма преподобного Сергия Радонежского в Рогожской Слободе были обнаружены человеческие останки, сообщает агентство «Москва».

Сообщается, что останки были обнаружены в котловане во время дорожно-строительных работ. Останки представляют собой 19 фрагментов человеческого скелета и имеют коричневый и темно-коричневый цвет.

Кости отвезли на экспертизу, которая установит давность наступления смерти человека. Отмечается, что по факту произошедшего проводится проверка.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в середине августа в поселении Ракушечный Яр на территории Усть-Донецкого района Ростовской области найден полный скелет взрослого человека в небольшой могиле.

Читайте ранее в этом сюжете: Из глубины тысячелетий: ростовские археологи нашли древнее захоронение

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Археология
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить