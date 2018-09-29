Неизвестные убили 18 жителей Нигерии

Абуджа, , 01:39 — REGNUM Вооруженные злоумышленники напали на жителей города Джос в Нигерии, в результате погибли 18 человек, сообщает Nigerian Tribune.

Сообщается, что нападавшие открыли беспорядочный огонь по местным жителям, убив 18 человек. Еще четыре человека скончались от полученных огнестрельных ранений.

Местные власти подозревают в нападении представителей народности фулани, которые на протяжении долгого времени враждуют с оседлыми жителями деревень и городов Нигерии.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале сентября боевики из террористической организации «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) напали на базу, расположенную в приграничной области. В результате боевых столкновений погибли не менее 48 военнослужащих Нигерии.