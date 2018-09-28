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Полиция не обнаружила бомбы в поезде Киев — Мариуполь

Происшествия

Из пассажирского поезда на Украине 28 сентября были эвакуированы около 700 человек

Киев, 28 сентября 2018, 23:53 — REGNUM  Специалисты-взрывотехники не обнаружили никаких взрывоопасных предметов в поезде Киев — Мариуполь, пассажиры которого ранее были эвакуированы из-за угрозы взрыва, сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

«В результате тщательного осмотра поезда на территории вокзала никаких взрывоопасных предметов и веществ не обнаружено», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время правоохранители устанавливают личность и местонахождение сообщившего о якобы заложенной бомбе. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности».

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня около 700 пассажиров поезда, следовавшего по маршруту Киев — Мариуполь, были эвакуированы после анонимного сообщения об угрозе взрыва.

Читайте ранее в этом сюжете: Из поезда Киев — Мариуполь эвакуировали 700 пассажиров из-за угрозы взрыва

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