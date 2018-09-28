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«Вы не хотите в нормальную церковь» — подробности захвата храма на Украине

Происшествия

Боевики действуют в смычке с местной властью

«Вы не хотите в нормальную церковь» — подробности захвата храма на Украине
Иван Шилов © ИА REGNUM
Украинские радикалы

Богородчаны, Украина, 28 сентября 2018, 22:34 — REGNUM  Члены «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), захватившие Свято-Троицкий храм Украинской православной церкви в селе Богородчаны в Ивано-Франковской области, мотивируют свои действия нежеланием верующих переходить из Московского патриархата в раскольничьи организации. Об этом заявил главарь местного отделения «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Марк Бильчак. Видео было опубликовано 28 сентября на официальном сайте Украинской православной церкви.

«Вы сами не переходите в нормальную церковь… вы не поддерживаете поместную церковь», — заявил верующим главарь нацистов.

В сообщении также сказано, что рейдеров поддерживают представители местной власти. Они ссылаются на некое решение о передаче захваченных помещений музыкальной школе, но при этом не показывают никаких документов.

Напомним, в ходе драки рейдеров с прихожанами пострадали двое мужчин. Захватчики выгнали посетителей из храма и сменили замки.

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