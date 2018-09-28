В центре Одессы совершён налёт на инкассаторов

Одесса, Украина, , 21:30 — REGNUM Бандиты ограбили инкассаторов в центре Одессы, сообщило 28 сентября местное издание «Таймер».

В ходе перестрелки двое инкассаторов получили ранения ног. Преступники украли более восьми миллионов в рублёвом эквиваленте и скрылись на тёмной иномарке.

Полицейские объявили план «Сирена» и усиленно патрулируют улицы города.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Одессе кассир ограбила банк в первый день самостоятельной работы.

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