«Насиловал и убивал женщин»: на Урале завершён громкий процесс

Екатеринбург, , 21:08 — REGNUM В Екатеринбурге завершён суд над гражданином, который обвиняется в изнасилованиях и убийствах женщин. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Свердловском облсуде.

Обвиняемым является некий Алексей Ф. Следствие считает, что от него пострадали восемь женщин, а три из них были убиты. Задержан он был весной 2017 года. А в июле 2018-го над ним начался суд.

Приговор гражданину вынесут 12 октября. Обвинение требует для него пожизненного заключения, защита же просит исключить некоторые вменённые ему эпизоды и провести дополнительную судебно-психиатрическую экспертизу.

Напомним, одним из громких вменяемых этому гражданину преступлений стало изнасилование и убийство жительницы Верхней Пышмы Ирины В. Во время допроса подсудимый признался, что напал на 30-летнюю женщину, применил электрошокер, а затем изнасиловал и убил.

Свою вину в инкриминируемых ему преступлениях он признал частично. Добавим, ранее этот гражданин был судим за изнасилование. Но в 2015 году его освободили условно-досрочно.

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