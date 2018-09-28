В США разбился новейший истребитель пятого поколения F-35B

Вашингтон, , 21:02 — REGNUM На территории американского штата Южная Каролина упал и сгорел новейший истребитель пятого поколения F-35B, сообщает 28 сентября телеканал CBS со ссылкой на сообщение местной полиции в Twitter.

По предварительным данным, летчик успел катапультироваться, но о его состоянии пока ничего не известно. По другой информации, пилота уже осматривают медики.

Катастрофа произошла в 18:45 мск. Причина пока неизвестна.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 сентября Пентагон официально сообщил о первом боевом применении новейшего истребителя F-35B в ходе военной операции в Афганистане.

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