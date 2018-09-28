В Facebook обнаружена уязвимость, затронувшая 50 млн аккаунтов

Менло-Парк, США, , 20:50 — REGNUM Специалисты компании Facebook обнаружили уязвимость в коде, которая затронула около 50 млн пользователей социальной сети. Об этом говорится в распространённом 28 сентября пресс-релизе компании.

Как уточняется, злоумышленники использовали уязвимость, связанную с функцией «Посмотреть как», при помощи которой владелец аккаунта может увидеть, как выглядит его страница для других пользователей.

«Это дало им возможность украсть маркеры доступа Facebook, которые они затем могли использовать, чтобы завладеть аккаунтами пользователей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что расследование инцидента пока находится на ранней стадии. В Facebook заявляют, что на данный момемнт уязвимость устранена, маркеры доступа были сброшены для 50 млн пользователей. Между тем, аналогичные меры предосторожности планируется принять в отношении ещё 40 млн аккаунтов, которые просматривались через функцию «Посмотреть как» в минувшем году.

Сообщается также, что компания уведомила о произошедшем правоохранительные органы.

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