Запорожскими бандитами руководили из России — СБУ

Мелитополь, Украина, , 20:50 — REGNUM Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли попытку «страны-агрессора» дестабилизировать ситуацию в Запорожской области при помощи криминальных элементов, заявили в пресс-службе СБУ 28 сентября на официальном сайте ведомства.

Украинские силовики установили, что деятельность преступных группировок Мелитопольского, Приморского и Бердянского районов Запорожской области координировали российские «воры в законе». По задумке «российских спецслужб», под руководством «воров в законе» бандиты должны были дестабилизировать ситуацию в регионе.

Во время обыска сотрудники СБУ изъяли гранату РПГ-22, три гранаты Ф-1, два автомата Калашникова, три пистолета Макарова, семь бронежилетов и множество патронов. На телефонах и компьютерах задержанных найдены «материалы, подтверждающие связь злоумышленников с представителями РФ и ДНР».

Напомним, представитель украинской разведки уверен, что Россия хочет заблокировать украинскую торговлю через порты Бердянска и Мариуполя.

Читайте также: Россия пытается пресечь украинскую торговлю в Азовском море — ГУР