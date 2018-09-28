Власти Индонезии сообщили о жертвах в результате землетрясения и цунами

Джакарта, , 20:56 — REGNUM Власти Индонезии сообщили о «нескольких человеческих жертвах» в результате землетрясения и цунами на острове Сулавеси, 28 сентября передает агентство Reuters.

По словам представителя Национального агентства по стихийным бедствиям Сутопо Пурво Нугрохо, число жертв в городах Палу и Дунгала «ещё подсчитывается».

Также сообщается, что землетрясений магнитудой 7,5 и волна цунами высотой два метра вывели из строя 276 станций электроснабжения на Сулавеси. Также отмечаются проблемы с сотовой связью. В Палу пострадал морской порт, затоплены прибрежные улицы, закрыт аэропорт.

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