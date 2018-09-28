Пятница, 28 Сентября 2018 года
20:48:12 МСК

Из поезда Киев — Мариуполь эвакуировали 700 пассажиров из-за угрозы взрыва

Происшествия

Поезд и прилегающую территорию осматривают специалисты-взрывотехники

Из поезда Киев — Мариуполь эвакуировали 700 пассажиров из-за угрозы взрыва
MOs810
Мариуполь. Вид на Азовское море

Киев, 28 сентября 2018, 20:24 — REGNUM  Около 700 пассажиров поезда, следовавшего по маршруту Киев — Мариуполь, были эвакуированы после сообщения об угрозе взрыва, сообщает 28 сентября пресс-служба Национальной полиции Украины.

«На спецлинию 102 поступило анонимное сообщение о том, что на площади Вокзальной заминированный поезд сообщением Киев — Мариуполь», — говорится в пресс-релизе.

Сообщается, что на место были направлены наряды патрульной полиции, следственно-оперативная группа, а также взрывотехники и кинологи. Проводится проверка как самого поезда, так и прилегающей территории.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Антитеррор
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить