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В Тюменской области охотник вместо косули застрелил егеря

Происшествия

Возбуждено уголовное дело об убийстве по неосторожности

В Тюменской области охотник вместо косули застрелил егеря
klimkin
Охотничье ружье

Тюмень, 28 сентября 2018, 19:49 — REGNUM  В Тюменской области расследуется убийство по неосторожности на охоте. Возбуждено уголовное дело против 61-летнего мужчины, который подстрелил вместо косули своего знакомого, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области.

По предварительным данным, убийство произошло 26 сентября 2018 года в тёмное время суток, около 20:30 по местному времени, возле деревни Новопокровка Казанского района Тюменской области. Мужчина стрелял в бегущую косулю, а пристрелил своего товарища по охоте. От полученного ранения мужчина скончался на месте.

«В настоящее время проводится необходимый комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления», — сообщают в СКР.

По сообщению тюменского издания Park72.ru, подозреваемым по делу об убийстве проходит глава крупного агрокомплекса, а потерпевший работал егерем.

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Несчастные случаи со стрелковым оружием
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