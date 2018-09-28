Гражданка США обвинила Роналду в изнасиловании

Берлин, , 19:42 — REGNUM Гражданка США Кэтрин Майорга обвинила звезду мирового футбола — Криштиану Роналду в изнасиловании. Об этом сегодня, 28 сентября, пишет издание Spiegel.

Майорга утверждает, что Роналду склонял её к сексу в 2009 году в Лас-Вегасе (США, штат Невада), где португальский футболист проводил отпуск. Женщина не соглашалась, и тогда футболист якобы применил силу.

Затем в 2010 году Роналду якобы заплатил ей за молчание $375 тыс. По условиям внесудебного соглашения, стороны договорились не разглашать подробности, а сторона потерпевшей должна была отказаться от обвинений.

Сам Роналду заявил, что вся эта история — выдумка и он намерен выступить против немецкого издания Spiegel, опубликовавшего этот материал, «всеми средствами, имеющимися в распоряжении».

Также известно, что в настоящий момент адвокаты Майорги оспаривают в суде Невады внесудебное соглашение о неразглашении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, летом 2018 года португальский футболист перешел из футбольного клуба «Реал» в «Ювентус».