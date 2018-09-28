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Мужчина напал с ножом на прохожих в немецком Равенсбурге

Происшествия

В результате инцидента есть пострадавшие

Мужчина напал с ножом на прохожих в немецком Равенсбурге
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С ножом

Равенсбург, Германия, 28 сентября 2018, 19:34 — REGNUM  Три человека пострадали в результате нападения мужчины с ножом в немецком городе Равенсбург в федеральной земле Баден-Вюртемберг, сообщается 28 сентября в микроблоге местной полиции в Twitter.

Отмечается, что инцидент произошёл на площади Мариенплац. Неизвестный напал на прохожих, в результате чего трое получили серьёзные ранения.

Место происшествия в настоящее время оцеплено. Сообщается, что нападавший задержан полицией. Каких-либо подробностей о его личности и возможных мотивах на данный момент не приводится.

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