Афганский город Газни подвергся артобстрелу во время визита президента

Газни, Афганистан, , 20:28 — REGNUM 27 сентября официальные представители сил безопасности провинции Газни (столица провинции — г. Газни) заявили, что по столице провинции были выпущены ракеты, в то время как в городе находился глава Афганистана Ашраф Гани.

По сообщению афганского новостного издания Khaama Press, в результате артобстрела никто из мирных жителей не пострадал.

Согласно вышеупомянутому заявлению, всего по городу Газни было выпущено три ракеты, две из которых взорвались недалеко от здания правительства провинции.

Официальный представитель президента Афганистана Харун Чахансури сообщил, что недавняя атака не повлияла на планы главы государства, и Ашраф Гани продолжит проводить встречи с официальными властями провинции.

Администрация президента также опубликовала заявление, согласно которому оценка текущей ситуаций с безопасностью в провинции Газни будет пересмотрена.

Ни одна из террористических группировок, действующих в Афганистане, пока не взяла на себя ответственность за атаку.