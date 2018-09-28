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Пограничники Киргизии помогали будущим террористам выезжать в Сирию

Происшествия

Коррумпированные сотрудники погранслужбы подделывали документы для завербованных террористами иностранцев

Бишкек, 28 сентября 2018, 18:51 — REGNUM  Спецслужбы Киргизии выявили и нейтрализовали действовавшую в городе Бишкек и в Чуйской области преступную группу, переправлявшую в Сирию завербованных террористами граждан стран Туркестанского региона. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе госкомитета нацбезопасности сегодня, 28 сентября.

Отмечается, что содействие преступникам оказывали трое сотрудников государственной пограничной службы, которые за взятки подделывали документы о пересечении границы Киргизии лицами, скрывающимися от правосудия. Одного из них удалось поймать с поличным в момент совершения преступления.

«Выявлено 7 и проверяются еще более 10 подобных фактов», — уточняют в ГКНБ.

Задержанные члены преступной группы заключены под стражу. Против них возбуждены уголовные дела. Следственные органы продолжают поиск лиц, причастных к этим преступлениям.

ИА REGNUM напоминает, что, по различным данным, на стороне террористов в зоне боевых действий на территории Сирии, Афганистана и Ирака воевали около 800 граждан Киргизии. Большинство из них попадают в «горячие точки» транзитом через Турцию, Грузию и Украину.

Отметим, что в середине сентября 2018 года спецслужбы Киргизии арестовали 23-летнего местного жителя, завербовавшего и переправившего на войну в Сирию свыше 100 киргизстанцев.

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