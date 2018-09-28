Девушек из Танзании, Уганды, Бурунди спасли от торговцев людьми

Найроби, , 22:08 — REGNUM Девушки, являющиеся жертвами торговли людьми, были задержаны в аэропорту имени Джомо Кениата в Найроби, Кения. По сообщению местных органов безопасности, девушки отправлялись в арабские страны, большая часть из них — в Оман. Среди пойманных 59 являются гражданами Уганды, семеро из них из Бурунди и пятеро — из Танзании.

Работники международного аэропорта имени Джомо Кениаты сообщают, что в Оман улетает большое количество лиц женского пола. Органы безопасности уже оповещены о лицах, имеющих паспорта с поддельными печатями. Представители власти предъявят девушкам иск, а затем депортируют на родину.

Как сообщает иммиграционная служба Кении, девушки использовали фальшивые документы. В ходе расследования выяснилось, что они являются жертвами контрабанды людьми и их должны были переправить в те или иные арабские страны.

Данный случай является далеко не единственным. Буквально неделю назад 22 девушки были спасены от торговцев людьми при попытке улететь в арабские страны. Их задержали на границе округа Бусия в Кении и депортировали в Уганду. Координатор по борьбе с торговлей людьми при министерстве внутренних дел Мосес Бинога подчеркнул, что все 22 девушки были освобождены властями Кении без привлечения к уголовной ответственности за незаконный въезд и подделку проездных документов, их передали властям Уганды для вынесения решения по делу.

По словам Биноги, также были арестованы кенийские граждане, укрывавшие у себя девушек. Они были обвинены в укрытии незаконных иммигрантов. До того как уехать в арабские страны, девушки скрывались в нескольких домах, принадлежащих местным жителям.

Также кенийские чиновники рассказали, что задержанным девушкам и их семьям заплатили 14 903 доллара США каждой, для того чтобы они смогли доехать до аэропорта, сесть на самолет и долететь до той или иной арабской страны. По информации танзанийского новостного издания Habari Leo, жертвами незаконной торговли людьми чаще всего становятся бурундийские, танзанийские, конголезские, угандийские девушки от 16 до 25 лет.