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После избиения адвокатов в Житомире неонацисты отправились громить кафе

Происшествия

Причиной погрома стала карта Украины без Крыма

Житомир, Украина, 28 сентября 2018, 18:21 — REGNUM  После нападения на адвокатов украинского журналиста Василия Муравицкого члены неонацистской организации «С14» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) устроили погром в кафе Sharikava в центре Житомира, сообщило 28 сентября местное издание «Журнал Житомира».

Нацисты избили работников заведения, забросали кафе дымовыми шашками и исписали стены лозунгами. Боевиков возмутила карта Украины без Крыма, размещённая на официальном сайте заведения.

В издании отметили, что это не первое нападение неонацистов на данную кофейню. Предыдущий случай произошёл 27 июня 2018 года — злоумышленники разбили витрины заведения.

Напомним, 28 сентября боевики «С-14» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) прямо в здании суда напали с ножами на адвокатов блогера и журналиста Василия Муравицкого, который обвиняется в «государственной измене». Охрана суда никак не реагировала на действия «патриотов».

Читайте ранее в этом сюжете: В Житомире неонацисты прямо в суде напали на адвокатов журналиста

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