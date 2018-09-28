После избиения адвокатов в Житомире неонацисты отправились громить кафе

Житомир, Украина, , 18:21 — REGNUM После нападения на адвокатов украинского журналиста Василия Муравицкого члены неонацистской организации «С14» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) устроили погром в кафе Sharikava в центре Житомира, сообщило 28 сентября местное издание «Журнал Житомира».

Нацисты избили работников заведения, забросали кафе дымовыми шашками и исписали стены лозунгами. Боевиков возмутила карта Украины без Крыма, размещённая на официальном сайте заведения.

В издании отметили, что это не первое нападение неонацистов на данную кофейню. Предыдущий случай произошёл 27 июня 2018 года — злоумышленники разбили витрины заведения.

Напомним, 28 сентября боевики «С-14» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) прямо в здании суда напали с ножами на адвокатов блогера и журналиста Василия Муравицкого, который обвиняется в «государственной измене». Охрана суда никак не реагировала на действия «патриотов».

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