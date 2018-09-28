В Орле ищут причины массовой гибели голубей

Орел, , 17:50 — REGNUM В Орловской области выясняют причины массовой гибели голубей — десятки мертвых птиц были обнаружены на площади Ермолова в Орле 26 сентября.

По данным, которые 28 сентября распространила пресс-служба правительства Орловской области, у птиц были отобраны пробы и переданы на экспертизу. Исследования проводились по десяти показателям. Согласно данным Орловского референтного центра Россельхознадзора, штаммы высокопатогенного вируса птиц и болезнь Ньюкасла в представленных образцах не обнаружены.

Исследования продолжаются: по оставшейся части показателей в соответствии с установленными методиками будут проведены в течение 10 дней.

Пока специалисты воздерживаются от предположений, что именно могло стать причиной массовой гибели птицы.