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В Орле ищут причины массовой гибели голубей

Происшествия

Специалисты опровергли наличие вирусов у погибшей птицы

Орел, 28 сентября 2018, 17:50 — REGNUM  В Орловской области выясняют причины массовой гибели голубей — десятки мертвых птиц были обнаружены на площади Ермолова в Орле 26 сентября.

По данным, которые 28 сентября распространила пресс-служба правительства Орловской области, у птиц были отобраны пробы и переданы на экспертизу. Исследования проводились по десяти показателям. Согласно данным Орловского референтного центра Россельхознадзора, штаммы высокопатогенного вируса птиц и болезнь Ньюкасла в представленных образцах не обнаружены.

Исследования продолжаются: по оставшейся части показателей в соответствии с установленными методиками будут проведены в течение 10 дней.

Пока специалисты воздерживаются от предположений, что именно могло стать причиной массовой гибели птицы.

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Массовая гибель диких животных
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