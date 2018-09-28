Сирия: Уплата выкупа не помогла, похищенный казнен

Африн, Сирия, , 17:47 — REGNUM Поддерживаемые Турцией боевики на этой неделе провели казнь человека, которого они похитили в кантоне Африн в северо-западной части сирийской провинции Алеппо. Об этом сообщил новостной ресурс Al-Masdar News со ссылкой на курдских активистов.

Житель Африна Иджаз Ахмад был казнен поддерживаемыми Турцией исламистами после того, как его семья заплатила группе боевиков выкуп, который они требовали за его освобождение.

На видео, которое опубликовано в интернете, у похищенного связаны руки и завязаны глаза, после чего он получает пулю в голову от одного из поддерживаемых Турцией боевиков. Причины казни неизвестны.

Эти похищения людей в кантоне Африн происходят уже несколько месяцев. Недавно на них обратило внимание даже командование Свободной сирийской армии (ССА). Это привело к арестам некоторых боевиков за их преступления.

Кантон Африн был взят под контроль турецкими войсками и подконтрольными им боевиками из ССА в марте этого года в результате военной операции «Оливковая ветвь». Вооруженные курдские формирования оставили этот регион.